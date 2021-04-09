雙虎友達、群創營收增溫，預期單季可望大賺百億元，帶動股價飆上近10年新高，美系外資看好面板第2季報價續漲，需求可望延燒至第3季，因此將友達、群創目標價調升至30、31 元。這份外資報告引發網友熱議，多數人都認為是「出貨文」；還有人自曝10多年前學生時代買一張4x元，套到現在，果然是一張不賣奇蹟要來了嗎？

台股9日一度攻17000點大關，再創歷史新高，近日盤面焦點雙虎漲勢未歇，股價連三紅，友達周五上漲1.25元、收在24.06元，成交量約32萬張，外資昨狂買超11.7萬張後，今天反手賣超4萬張左右；群創則上漲0.65元、收在24.65元，成交量超過66萬張。

雙虎3月營收皆突破300億元大關繳出亮眼的成績，友達3月合併營收307.2億元、月增 20%、年增 49.8%，創下2017年4月以來單月新高，累計第 1 季合併營收 829.41 億元，季增 3%、年增 54.5%；群創3 月合併營收則為 309.87億元，月增 22.3%、年增 57.5%，同樣是近4年單月新高，累計第 1 季合併營收 838.39 億元，季增7.4%、年增66.4%。

美系外資指出，這波面板景氣強彈，相關報價也續揚，預期第2季面板價格仍有上調1成的空間，第3季再漲5%漲勢，第4季受到年底的季節性需求調整影響，報價小幅下滑。

研調機構TrendForce提醒，筆電面板需求可望延續至第3季，因供不應求已持續3個季度，面對市況吃緊，不排除客戶因擔心缺料影響出貨而超額下單，當市場真正需求提早被滿足，下半年面板出貨恐有減緩疑慮。

美系外資看好雙虎表現，維持買進評等，友達、群創目標價喊上3字頭，上修至30、31 元。

批踢踢網友對於這份報告看法兩極，看衰的人直呼「出貨啦 哪次不出貨」、「慘了 我瑟瑟發抖」、「已反應，開始搶割你們這些韭菜嚕」、「Ok訊號來了」、「面板的好光景很難持續兩三年」、「這家外資近十天賣了13200張：)」。

但也有網友相對樂觀，「打八折還有肉 不緊張」、「外資投信買很久了」、「看來明天開高可以先出一波再低撿好了」、「雙喵趕快再回到五日線讓我上車阿」。

(中時新聞網)