經濟部9日審查「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添2家中小企業擴大投資8億元，東久生技是飲料OEM及ODM代工製造商，計劃斥資近4億元在苗栗銅鑼興建現代化廠房。

投資臺灣事務所「中小企業加速投資行動方案」聯審會議審查通過包括東久生技及鉑金溫泉等案。而目前「中小企業加速投資行動方案」已召開83次聯審，通過537家中小企業投資約2,271億元，帶來21,316個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動847家企業投資約1兆2,041億元，預估創造10萬573個本國就業機會，後續尚有60家企業排隊待審。

東久生技是飲料OEM及ODM代工製造商，專為全球知名品牌如Costco、Walmart、Coconut、ALEO及ALSOSA等從事飲品生產，品牌範圍橫跨歐、亞、美及非洲等地，銷售超過300多種品項，通過歐盟BRC認證、ISO 22000及HACCP等多項認證。由於既有廠區老舊，計劃斥資近4億元在苗栗銅鑼興建現代化廠房，有效提升管理層次，符合趨於嚴謹的食安法規標準，以專業品質服務全球飲品市場。

鉑金溫泉在屏東四重溪老街區設立北緯二十二度溫泉旅館（簡稱N22°）已有十餘年，四重溪溫泉於日治時期是與關子嶺、草山、北投等處並列四大名湯，屬弱鹼性碳酸泉美人湯，當地擁有濃濃的歷史氛圍與優質的天然資源優勢。為重振四重溪溫泉的歷史榮景，計劃招募本國員工28名斥資4億元，結合數位科技與智慧化管理，於日治時期太原旅社舊址興建6層高的溫泉會館，以懷舊、創新兼容並蓄的精神，帶動溫泉街區、活化日治老街，也為地方觀光注入活水。

(工商 )