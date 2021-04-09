近來新臺幣走強，持續帶動換匯人次成長，越來越多客戶懂得掌握匯率低點分批進場、攤平換匯成本。中信銀行9日宣布推出「平均成交匯率」功能，客戶透過Home Bank APP或網路銀行，即可查看即期匯率、觀察歷史走勢，立即比較個人換匯成本，在有匯差盈餘或成本攤平的入場點即時反應。

中信銀行指出，為洞悉客戶需求，以內部大數據資料庫分析各項變數，其中以星座分析，「處女座女性」偏好分批進場、分散風險，一年平均換匯次數達6.3次，榮登「換匯王」；「牡羊座男性」雖然換匯次數偏低，但平均單筆換匯金額逾新臺幣15萬元，居12星座之冠；而「天蠍座女性」換匯人數最多，對多元投資產品接受度高。

適逢新臺幣走強，匯率低點已不足以做為換匯價格依據，中信銀行建議不妨掌握平均換匯成本。

中信銀行指出，以往客戶想掌握平均換匯成本，需透過手寫、記帳軟體紀錄及查詢交易明細來確認歷史交易點位，再經過加權平均才能計算出來。現在只需登入Home Bank APP或中國信託銀行網路銀行，點選「換匯紀錄／平均換匯」，即可查看即期匯價、觀察歷史走勢，查詢近一年內的交易明細，並可比較一個月、三個月、或自定區間的平均成交匯率，一張圖表立即掌握現況，做為換匯參考價格。

中信銀行表示，2020年線上換匯筆數占總筆數逾8成，其中線上大額換匯交易（當日超過新臺幣50萬元）半年來成長逾50％。針對大額匯兌外幣需求，客戶可在營業時間透過Home Bank APP、網路銀行完成交易，節省往來分行的時間。面對匯率瞬息萬變，中信銀行提醒，可善用「匯率到價通知」服務，當匯率來到客戶自設點位，便能即時收到個人化提醒，除了email、APP推播外，也能透過LINE收到第一手匯率資訊，讓客戶免盯盤就能買在理想價格。

(工商 )