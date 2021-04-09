全家(5903)9日公布3月合併營收為71.85億元，年增7.26％；累計第一季合併營收為208.42億元，年增5.31％，單月跟首季皆創下同期新高，更是歷年3月首次突破70億大關。主要來自店數與鮮食雙成長，還有全家會員數今年正式突破1,300萬，會員經濟帶來的挹注，也是營收維持成長的關鍵。
首先從店數來看，截至今年3月底，全台全家總店數達3,832家，相較去年底全台總店數3,770家，今年以來「淨增加」62店，換算平均一個月淨增加20～21家店，維持一定的展店速度，也推升整體營業規模成長。
其次在鮮食部分，全家表示，3月整體鮮食業績年增近一成，其中，受惠鼎泰豐聯名炒飯及親子鰻魚丼等話題操作，帶動微波主食成長兩成；瞄準健身族需求，全家「健康志向」系列鮮食再升級並推出多款新品，也有效帶動飯糰、便當主食類的成長。
(工商 )
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