台股由權值股領軍，本周指數一路創新高後，漲多賣壓出籠，周五雖收黑，但周線仍收紅，面對即將迎接財報公布3月營收與第一季業績數字，市場雜音較多，投信認為，後勢可能以個股表現為主，大盤指數空間不大，續為整理格局，建議選股不選市分批布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，近期盤面主流來看，權值股表現不俗，主流類股輪動趨勢明顯，電子股趨勢則由上游往中游移動。觀察電子中游類股如網通、工業電腦（IPC）、IC族群也是個股表現為主，能獲得關鍵零組件與晶片者，營收成長可望持續向上挑戰。

周書玄分析，由於資金外溢效果出現，不僅電子股由上游往中游尋找投資標的，傳產類股也受到資金流動影響，包括戶外休閒活動的戶外機能服飾、戶外鞋、加工絲、化學纖維等類族群，也是資金抬價目前輪動快速的標的，因此，建議以電子與傳產均衡布局。

操作上目前看好包括半導體的IC設計、晶圓代工、記憶體，及ABF、PCB、面板、運動休閒的自行車與運動鞋、航運、原物料等相關類股等。針對後疫情時代，全球消費復甦，也推估食品、餐廳、戶外活動、汽車、旅遊等皆可望逐漸改善，將進一步布局。

短線上，台灣經濟成長趨勢不改，預估經濟成長率仍可達4％左右，目前短線上以個股表現為主。富蘭克林華美投信提醒，應留意後市風險，電子與傳產可均衡布局，建議挑選低本益比或落後補漲族群，若長線看好，不妨利用台股基金定期（不）定額降低風險。

(工商 )