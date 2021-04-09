針對近日有關彰雲路段地層下陷輿論謬誤，可能引發旅客對高鐵安全疑慮，台灣高鐵（2633）9日提出澄清說明，盼遏止謠言繼續散播。

台灣高鐵表示，地層下陷可區分為「大面積之均勻沉陷」以及在特定範圍內之「差異沉陷」二類，而對高速鐵路營運產生影響的主要屬後者，原因在於「差異沉陷」會直接影響軌道坡度變化。

目前高鐵彰雲路段雖有下陷情況，惟多屬「大面積之均勻沉陷」，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵表示，自規劃興建之初，因路線必須行經存在地層下陷問題之雲林、彰化地區，因此設計規劃之初，即特別納入相關因素考量，以因應後續高鐵長期營運之安全需求；自2007年高鐵通車營運迄今，除持續辦理監測作業，並視需要主動進行預防性維護工程，所謂「高鐵僅能搭到台中」云云，實屬危言聳聽。

根據台灣高鐵多年監測結果，沿線因「差異沉陷」存在風險共有四處，分別在彰化溪州路段(TK203)、雲林車站(TK218)、跨越雲158縣道處(TK221)以及跨越台78快速道路處(TK224)，然根據2017-2020年近四年監測報告，上列四處的沉陷量逐年遞減或持平，且橋墩間角變量，均在安全容許範圍內，高鐵營運安全無虞。

此外，台灣高鐵重申，地層下陷議題屬國家安全、國家資源與國土保育之重要課題，近年行政院相關部會已就地層下陷及水資源分配管理提出多項具體對策，並使問題獲得有效控制與改善。公司將持續全力與政府主管機關保持密切合作，共同配合並支持政策落實，以持續緩解地層下陷影響。

同時，為積極維護高鐵營運安全，亦將持續辦理定期監測，並視需要主動進行預防性維護工程，以確保高鐵營運安全無虞。

(工商 )