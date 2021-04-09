玉管處36周年慶，保育尖兵齊聚一堂。（廖志晃攝）

玉管處慶生會，處長鍾銘山切蛋糕並期許玉山生態永續。（廖志晃攝）

玉山國家公園管理處36周年慶，玉山布農大叔獻歌藝。（廖志晃攝）

玉管處《還鄉於熊，歸檔玉山》檔案應用特展，9日揭幕。（廖志晃攝）

玉山國家公園管理處成立36周年，推動生態保育，成果斐然；有黑熊媽媽之稱的國立屏東大學副教授黃美秀指出，推估台灣黑熊族群可能有5、600隻，其中有半數棲息在玉山國家公園內外，因此，園區外的緩衝區保育更顯重要。

玉管處慶由處長鍾銘山主持，包括曾服務於玉管處的營建署公園組視察鄭凱芬，前處長陳隆陞、雪霸國家公園管理處副處長林文和，長期支援玉山緊急醫療的竹山秀傳醫院院長謝輝龍等人都出席；並由玉山布農大叔合唱團，以嘹亮原聲揭開序幕，同時發表《迴轉生命的脈動─玉山南橫行》影片；並為《還鄉於熊，歸檔玉山》特展揭幕。

鍾銘山邀請民眾參觀特展，了解台灣黑熊生態和保育的軌跡，藉此在心中種下生態保育種子，一起守護玉山。

鍾銘山說，玉管處推動國家公園自然資源維護，與永續發展的核心價值，於生態保育、環境教育及高山遊憩等不同面向努力耕耘，成果有目共睹；此次發表有關南部園區經歷八八風災後，復甦共榮的《迴轉生命的脈動─玉山南橫行》影片，並透過《還鄉於熊，歸檔玉山》檔案應用特展，讓大家跟著台灣黑熊的腳印，重返黑熊族群密度最高的玉山國家公園，了解黑熊保育的軌跡。

歷時2年策畫製作的《迴轉生命的脈動─玉山南橫行》影片，塔塔加遊客中心主任郭傳鎮居功厥偉；內容呈現南部園區的壯闊景觀，及豐富的人文與生態內涵，更透過角色的帶領，讓觀眾體會大自然生生不息，及生態保育的重要性，進而思考人與自然共存的未來。

黑熊是台灣最具代表性的野生動物，玉管處於1990年在大分、觀高地區，陸續發現台灣黑熊痕跡，開啟長期監測契機，並於1996年成立「台灣黑熊專案保育小組」，進行監測、系統性調查及研究等保育工作。

黃美秀表示，玉管處是國內最早從事黑熊研究的單位，台灣黑熊研究的理論雖源於美國，但環境及文化不同，多年來研究內容及成果都已經在地化，累積資料量相當龐大，不輸日本，更是世界上少有以衛星監測黑熊的國家，近年來，園區黑熊數量明顯增加，透過研究黑熊排遺比對DNA，已確定有140隻不同基因個體，估計族群數量可能達200至300隻的規模，占全台灣黑熊族的半數；她不會說黑熊保育成功了，因為黑熊仍然是瀕臨絕種的動物，但是，黑熊在玉山國家公園的確是「族群興旺」。

黃美秀說，黑熊的活動範圍非常廣闊，根據衛星追蹤系統記錄，黑熊最大的活動範圍達558.3平方公里，等於是玉山國家公園面積的一半；而在花蓮縣南安瓦拉米山區，還測得1隻黑熊足跡範圍已超出園區外圍20公里，那是距離保護區最遠的距離，也凸顯在緩衝區宣導保育觀念的重要性。

(中時 )