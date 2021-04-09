【回憶殺】日本資深女星大原麗子外型清秀柔美，是80年代知名玉女，2009年因腦溢血猝死家中，3天後才被家人發現，孤寂死去令人不勝唏噓，死亡真相更在後來被曝光，悲慘一生讓眾人都相當心疼不捨。

大原麗子1964年演出NHK電視劇出道，曾拍攝多部連續劇及時代劇，因古典美走紅，當年被譽為「國民級女演員」，2009年8月卻被發現死在東京的家中，享壽62歲。大原麗子曾在1999年舊疾「格林巴利症候群」復發，嚴重時手腳、臉部無法使力，走路也會劇烈疼痛，因此和前經紀人住一起，但沒多久因生活習慣不同分開住，隨後身體每況愈下。

大原麗子過世後，其弟弟大原政光透露，在姐姐死亡的前幾天，還曾與姐姐見過面，當時她的狀況就不太好，可沒想到不久就發生憾事，表示因為腦溢血造成姐姐一眼有嚴重瘀血，當時外界曾以為她遭毆，經解剖才知是腦溢血所致，並透露姐姐過世時家中冰箱是打開的，且裡面只有一個切半的西瓜，還是中元節禮物，令人看了忍不住悲傷。

大原麗子12年前孤獨死，悲慘一生後來才曝光。（圖／翻攝自日網）

大原麗子生前有過2段婚姻，最知名的是和知名演歌歌手森進一的4年婚，不過她因為怕失去演藝事業，得知懷孕後竟去做人工流產，導致幸福家庭生活破碎。

另外，弟弟也曝光大原麗子的生前秘辛，因父親極力反對她加入演藝圈，曾氣到打歪她的鼻子，導致大原麗子後來拍照都習慣側臉入鏡，回顧起姐姐苦多於樂的一生，不禁感嘆雖然美麗、有才華，但最後卻孤獨死去。

(中時新聞網)