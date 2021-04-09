許多養老院、餐廳時常有工作場所潮溼，導致在濕滑地板上跌倒、吸入徽菌孢子誘發過敏反應等問題，勞安所表示，一般場所應把溫度維持在25度至27度、相對溼度維持在50％至60％，室內二氧化碳則應通風維持在1000 PPM以下，而春季防潮則應同時打開除溼機、冷氣機維持適宜的溫度與溼度。

許多事業單位會在春天時，致電給勞安所詢問如何在事業場所維持適宜的溫度及溼度。

勞安所副研究員王順志表示，一般民眾感覺適宜的溫度在25度至27度左右，溼度則約50％至60％，雖然要防潮應關閉門窗，但如果室內還有其他人時關閉門窗易使室內二氧化碳濃度上升，建議仍應維持適當的通風口。

王順志建議，當天氣嚴熱潮溼時可開冷氣防潮，嚴寒潮溼時可使用暖氣機、除濕機，但如果是適溫潮溼時則應同時打開冷氣機與除濕機才能讓室內維持在適溫、空氣品質也適宜的環境。

(中時 )