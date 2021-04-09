新加坡星展銀行 (星展銀, AA-/aa-) ，獲得國際評等機構惠譽信評4月8日最新給予評等展望，自負向調整至穩定，等於是去年第一季爆發的新冠疫情大流行對銀行營運的干擾、造成經濟下行風險，現在可說是正式除去。

星展銀行在台獨資子行星展(台灣)商業銀行，自然受惠於母公司，9日同步獲得惠譽確認其長期發行人違約評等(IDR) AA-以及國內長期評等AAA(twn)，評等展望亦由負向調整至穩定。

惠譽指出，星展（台灣）銀行為母公司完全持有，其約佔集團合併總資產的3％，因此所需之支援對母公司之影響實屬和緩，對台灣子公司提供日常的流動性及資本支援亦有前例。惠譽預期，母公司將會在必要時提供資本支援，使子公司維持高於監管下限的資本緩衝，包含7％普通股權益第一類資本(CET1)比率。截至2020年底，星展（台灣）銀行的CET1比率為9.8％。台灣星展銀與母公司在品牌、策略目標、產品平台等方面一致，兩者緊密整合，並遵守集團政策與程序。

惠譽強調，並沒有授予，星展（台灣）銀行個別實力評等，主要考量其與母公司在營運上的高度整合，以及台灣子行缺乏獨立的市場地位。

(工商 )