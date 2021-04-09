金曲歌后彭佳慧近來推出新單曲〈太難唱了〉，歌如其名，她認為該曲是歌唱生涯中名列前茅難唱的歌，日前拍攝新歌MV，為了把這「難」釋放出來，導演巧妙將場景化繁為簡，讓彭佳慧獨自與白色花蕊演獨角戲，營造反差突顯這首歌要表達的人生的「難」，她與花朵對戲時，打趣：「今天這朵花就是我的男朋友！」

她在錄製該曲前，先下足苦功，因為該曲幾乎找不到換氣的地方，為了完美演唱，日常無時無刻都在聽這首歌，「就是要讓歌曲完全進入我的血液和生活裡，這比起拿起一張紙練歌，這樣的方式更適合我。」

她還因為連續不斷歌詞，一直咬到舌頭，更認為最難的不是唱歌的技巧，而是要把這首歌變得很動人，「我要找出一個方法，讓演唱時氣順，氣不順就唱不好這首歌，其實唱到最後，真有一種瘋巔的感覺。」她最後聽到滿意成品，笑說：「如果要我現場唱這首歌，我會有點怕耶。」

〈太難唱了〉由彭佳慧向去年入圍金曲歌王的大陸創作人裘德邀歌，她第一次聽到Demo是裘德僅用鋼琴演唱，讓彭佳慧愛上這首歌，並大讚裘德的聲音、創作都很厲害，她希望未來可以和裘德一起合唱，「因為男生和女生對於這首歌的想法不同，表現方式一定很不一樣。」

(中時 )