南投縣社區交通車溫馨接送，長照服務再升級。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長照交通接送服務，原本主要協助長輩往返醫療院所就醫，為便利長輩往返社區長照機構，縣府擴增「社區式服務交通接送」，長輩要到日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點及輔具中心，均可使用社區式交通接送服務，有需求的民眾可撥打1966長照服務專線申請。

南投縣推估長照需求人數為2萬119人，縣內長照給支付使用人數1萬1036人，服務涵蓋率88.06％，為全國第一。縣府為滿足縣內老人及身心障礙者需要，並配合中央長照2.0政策，規畫縣內長照需要等級2級以上失能者交通接送服務，方便民眾前往附近的據點接受團體服務，目前己有26家單位及81輛車納入服務，減輕家庭照顧負擔。

社會及勞動處表示，為使縣內長照交通接送網絡更為完整，原長照「交通接送服務」特約單位外，擴增特約「社區式服務交通接送」；去年特約交通接送單位20家，共計55輛車，提供社區式服務交通接送全年僅479趟次。

今年起，增加6家交通接送單位，及增加26輛車，共計為26家單位及81輛車，統計到今年3月底，共服務6333趟次，每日約有143位失能長者接受服務，便利失能長者到巷弄長照站參與團體活動，實現活躍老化、健康生活並延緩老化。

社會及勞動處表示，未來縣府仍將努力建構更完整制度，提高服務量能及提升照顧服務品質，以滿足縣內老人及身心障礙者需要，並配合中央長照2.0政策推動，整合專業、發揮彈性並擴大服務，讓全體縣民皆能享有找得到、看得到、用得到，而且付得起的長照服務。

(中時 )