菲利普親王過世

與英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）結縭超過70年的的菲立普親王（Prince Philip），被證實已經過世，享耆壽99歲。根據他生前的要求，王室將不為他舉行國葬，僅舉行皇家葬禮。

英國白金漢宮在聲明中表示，伊麗莎白二世已宣布，她深愛的菲立普親王9日早晨已於溫莎堡（Windsor Castle）安穩離世。伊麗莎白二世將進行為期8天的哀悼，期間不會執行任何公務，包括簽署國會訂立的法案，但可能會對外發表一段電視訊息。英國王室的官方哀悼期則預計持續30天，期間全英將降半旗致哀。

《每日郵報》報導，由於菲立普親王生前要求「不要大驚小怪」，王室將不為他舉行國葬，而是於溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行皇家葬禮，最後將安息於溫莎堡的弗羅格莫爾花園（Frogmore Gardens）。屆時將不允許公眾瞻仰遺容。不過倫敦預計在「符合相關疫情規定下」，舉行紀念性的軍事遊行儀式。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，他收到菲立普親王死訊時「十分悲痛」，並說菲立普親王為王室獻上了他的一生，協助英國跨過第二次世界大戰等難關，啟發無數年輕人，讓王室和君主制至今仍對英國人民的幸福感和認同感「至關重要」。英國各界也紛紛致上哀弔之詞。

菲立普親王與伊麗莎白二世共有4名兒女、8名孫輩和10名曾孫或曾孫女。菲立普親王今年2月才因身體不適住院治療，結果發現心臟方面的問題，必須轉院治療，最終住院達1個月。期間更發生哈利王子與妻子梅根的爆炸性訪談。

(中時新聞網)