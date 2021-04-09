台鐵工會建議，把普悠瑪、太魯閣號改至西部幹線，解決速度問題；東部幹線則全面使用高運量自強號，解決花東一位難求問題。對此學者看法不一。

陽明交大運輸與物流管理系退休暨兼任副教授黃台生表示，這是台鐵工會的建議，當然對台鐵的收入會有幫助，但是東部民眾會抗議。原來說西部有高鐵，東部甚麼都沒有，所以才引進普悠瑪號和太魯閣號；現在如果要改成工會所說，那就跟原本買這兩種車的目的不相符。

黃台生說，這件事本身沒有對錯，但他相信政府政策上不希望如此，且最後決定權是在交通部和行政院。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，只要是工會提出的方案，他都認為可以評估，但有正面也有負面。首先要比較西部幹線和東部幹線不同時段的不同運量，雖然普悠瑪、太魯閣號改至西部幹線，速度會快，但缺點是座位少，且可不可以賣站票也是問題；另外台北到花蓮、台北到台東，如果只剩自強號，有沒有差很多時間，都需要評估，再對外說明。

台師大企管系教授陳敦基認為，台鐵競爭力本來就比高鐵弱，這在高鐵一出來時就已經決定了，且台鐵跟高鐵各有各的定位，台鐵在西部是接駁角色 且台鐵的收入不是只靠火車票，還有鐵道旅遊等等，很多可以開發可以增加客源。

(旺報 )