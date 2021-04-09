高復到說，有些木窗、木門外表看起來老舊、不起眼，但其實很多材質是珍貴的台灣檜木。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉三家村75歲高復到，過去是一位建築工人，年紀大後覺得扛粗重建材頗為吃力，2年前不再幫忙「起厝」，但喜歡做木工的他，開始改造家中倉庫，並到處撿別人家裝潢後不要的木材；東石不少養蚵人家，高復到把這些廢棄木材，經巧手再造，製成適合剝蚵家戶蹲坐的「剝蚵椅」，2年內賣出近400張，可說是隱藏版資源再利用的環保小尖兵。

高復到早年在工地起厝，雖然年紀一大把，不過依然保持四肢靈活，2年前退休後，在家閒不下來，喜歡做些木工活，他將過去所學的建造技術，活用在設計、製作木製桌椅上，有趣的是，這些木頭材料來源，都是別人不要或家裡裝潢後、所拆下來的廢棄木材。

高復到說，鄉下地區仍可見到許多木製房屋，近年許多家戶會將木窗、木門換成鋁門窗，這些木窗、木門外表看起來老舊、不起眼，但其實很多材質是珍貴的台灣檜木，若將表面的油漆刨除，能聞到一股濃濃的檜木香，可作為室內用的檜木家具；其餘一般木頭，則適合製成戶外的「剝蚵椅」。

「剝蚵椅」分為6、7、8吋及1尺，通常在地上剝蚵的蚵農會選較小尺寸；高復到提到，之前東石也有位師傅在做這種「剝蚵椅」，價格差不多，但耐用度、重量沒有他製作的好，使得許多蚵農轉而向他購買，搶走了那位師傅不少生意。

高復到所製作的椅子不僅受當地蚵農喜愛，連台北、桃園、金門、屏東等地客人，也會專程打電話訂購。日前高復到為感謝朴子市文化里長楊石旭幫忙賣女婿種植卻滯銷的柳丁，特地製作3張小木椅送給他，讓楊石旭感動萬分，稱讚他是「海口人重情、重義的最佳寫照」。

高復到將這些廢木料表面的油漆刨除，近距離聞能聞到一股濃濃的檜木香。（張毓翎攝）

左邊2張黑色椅子為高復到製作的「剝蚵椅」，他說，對比右邊綠色和藍色、別人製的「剝蚵椅」，他的重量較輕且耐久度也較佳。（張毓翎攝）

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