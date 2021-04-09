東台精機因大陸車市回溫及5G相關產業需求增溫，PCB鑽孔機及工具機訂單成長，3月、第一季合併營收全面轉正成長。東台集團2、3月接單大有斬獲，第一季末在手訂單回升至40億元。東台與大陸蘇州東昱精機、榮田精機及亞太菁英等公司連袂參加下周一(12)日登場北京國際機床展搶單。

東台9日公布自結3月合併營收近7.93億元，比2月成長約70％，較去年同期增加13.68％。合併營收18.45億餘元，比去年同期增加4.95％。東台指出，東台集團整體營收，工具機營收占83％，電子設備營收占比17％。產品應用面，汽機車產業營收占比36％，電子業約17％，航太業約占6％。以市場而言，台灣、大陸兩岸為主要市場，約占67％，亞洲其他地區約13％，歐美地區占比20％。

東台指出，隨著車市回溫以及5G效應，東台集團2月及3月接單大有斬獲，3月底在手訂單回升至40億，相比2月底提升8％。隨著疫情趨緩，國內、歐洲與東南亞客戶訂單回溫，近期接單逐漸好轉，除汽車產業明顯回升外，輪圈業及加工產業都相對成長。

東台指出，東台搶攻大陸市場，將與大陸蘇州東昱精機、榮田精機及亞太菁英等子公司將聯合參加12日至17日登場的北京國際機床展。東台將展出高精度五軸、複合式車削中心機等加工設備，充分展示卓越的加工效能。

東台今年力拚合併營收成長，全年轉虧為盈，15日下午將參加證交所舉辦法說會，將對外說明東台第二季以後的營運方向。

(工商 )