立法院於2021年4月9日三讀通過「房地合一2.0」課稅新制，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯指出，營利事業興建房屋完成後首次移轉房屋、參與都更或危老重建、地主以自有土地與其他營利事業合作興建房屋、屬於非自願性售屋皆可適用20％所得稅率，不會落入短期課重稅範圍。

此外，營利事業比照個人短期交易適用較高稅率，申報方式改為分開計稅、合併報繳，且不動產交易損失與營利事業所得不能互抵，只能與當年度房地合一制不動產交易所得互抵，仍有餘額時可自次年起10年內之不動產交易所得減除。

林巨峯建議，企業若持有不動產，需於帳載明確區分各項不動產持有期間、交易之成本及費用，以求稅負最佳化及避免稅額計算錯誤。

房地合一稅2.0涵蓋2016年後取得房地、預售屋，若為短期交易將課徵35％以上重稅，境內個人持有不動產二年內出售適用45％所得稅率，超過二年、未逾五年出售課徵35％稅率；五年到十年為20％、十年以上為15％。

房地合一2.0課稅範圍與現行1.0版一致，皆為2016年後取得房地起算，且課稅對象新增預售屋及特定股權交易，以打擊預售屋炒作和假借公司股權移轉之名、行房地交易之實的避稅行為。

所謂特定股權交易，指的是交易未上市櫃、興櫃股票或出資額時，交易額度若超過總股份或總出資額的一半，且該公司股權或出資額50％以上是由國內房地構成，就得納入2.0版課稅。

境內企業也納入房地合一2.0，境內個人、企業短期交易課35％以上重稅，由二年延長為五年，二年內出售課45％，超過二年、未逾五年出售課35％，其餘皆為20％。

(工商 )