國防部稍早證實，解放軍戰機11架次今天進入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

國防部表示，今天進入我ADIZ的解放軍機型分別為：殲-10戰機4架次、殲-16戰機4架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、空警-500機1架次。

(中時 )

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