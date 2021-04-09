共機今11架次擾台 空軍派遣空中巡邏兵力應對 19:222021/04/09 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部稍早證實，解放軍戰機11架次今天進入我西南防空識別區（ADIZ）。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部稍早證實，解放軍戰機11架次今天進入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 國防部表示，今天進入我ADIZ的解放軍機型分別為：殲-10戰機4架次、殲-16戰機4架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、空警-500機1架次。 (中時 ) #架次 #11 #國防部 #進入 #ADIZ 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 比林佳龍還快 侯友宜祭大破大立神招 媒體人狂讚：全台第一人 - 政治 張景森爆台鐵檢討報告內幕 名嘴揭下場：蘇貞昌不會放過他 - 政治 印度表達慰問成大內宣？沈富雄批：可恥幼稚 王世堅脫口4字 - 政治 綠名嘴喊「東部鐵路是日本人蓋的」網怒：胡扯 - 政治 「被蘇貞昌甩鍋有何感觸」 林佳龍質詢被問這句不忍了 說出真心話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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