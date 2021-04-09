今（9日）晚間11點，大甲媽遶境出巡正式起駕！搭配本次遶境活動，大甲鎮瀾宮攜手太陽星公司推出最新爆款唇膏，經過媽祖三聖筊認證，定名為「天后點紅」，打造文化美學與時尚潮流兼具的「口紅護身符」。讓信眾可以進獻「花粉桌」，花粉桌是信眾為愛美的媽祖擺放各種化妝品、保養品敬拜的供桌，讓信眾與媽祖共享時尚美麗。響應媽祖的慈悲為懷，天后點紅是以全素配方打造，並萃取台灣原產火龍果的精華與色素，讓吃素的信眾也可以安心使用，放心進供「花粉桌」。

本次推出的三款唇膏由三種不同的媽祖意象守護：「正氣殷紅」款霧面唇膏，是源自於媽祖陣前的「涼傘」華蓋。由掃除災厄，阻擋不祥穢氣的華蓋，來守護妳官運與財運，讓小人退散，阻礙盡除。「如意橙紅」款潤澤唇膏，是源自於媽祖配戴金鎖片上的鳳凰與祥雲，讓象徵平安無憂的如意平安鎖，守護妳的健康平安，天天都有好氣色。「幸福嫣紅」款霧面唇膏，是源自於象徵媽祖天后地位的鳳冠珠簾，以此聯想民間女子出嫁的鳳冠，來守護妳的婚姻愛情，祝禱一生幸福美滿。讓結合媽祖意象的三重守護，給妳最時尚的保庇。

天后點紅的命名別有深意，是源自於媽祖「點紅燈」的傳說。傳說，若船隻在海上迷航，只要呼喚一聲「媽祖」！媽祖就會在海上點起一盞紅燈，保護、領航海上的子民，指引歸途。而點紅二字不單單只是點紅燈的意象守護，更有點上紅妝之意。天后點紅，是來自媽祖紅燈的守護，更是為信眾點上紅妝的祝福，天后點紅每支唇膏，都有大甲媽的過爐加持，保庇信眾財運官運、健康平安、婚姻愛情，都能夠萬事如意，心想事成。

（左）天后點紅三色唇膏；（右）幸福嫣紅，守護婚姻與愛情。/太陽星網路科技提供

天后點紅，全素時尚唇膏，進供媽祖花粉桌，與媽祖同享美麗時尚。4月6日正午12點起，至4月25日24點為止，於「超級站」官網限時限量預購優惠，前250名下單隨禮盒組贈送大甲媽加持的錢滾錢護身符錢包（市價399元），裡面放入鎮瀾宮八卦符與幸運錢母一枚，祝福信眾可以「牛轉錢坤」，新的一年，迎來好運氣，也讓無法親身前來遶境的信眾也能與媽祖結緣，獲得大甲媽的保庇！

天后點紅免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00

(中時新聞網)