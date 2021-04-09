馬斯克（Elon Musk）擁有的Neuralink發布了一段視頻，上面有隻裝有腦晶片的猴子玩耍的畫面。馬斯克曾吹噓要讓猴子使用這項技術玩電子遊戲，這是它的第一次露臉。馬斯克還發布推文說，第一個Neuralink產品，將使癱瘓的人們可以控制智慧手機。

由馬斯克創建的Neuralink公司正在開發AI驅動的微晶片，以進入人類的大腦，該公司在周四發布了一段視頻，似乎在展示獼猴使用該技術玩電子遊戲，包括「乓」（Pong），這個最古老的電玩遊戲。

馬斯克先前曾誇耀過Neuralink對靈長類動物的測試，但這是該公司首次展示該產品。在2019年的一次演講中，馬斯克表示，該公司已使猴子能夠「用大腦控制電腦」。

2020年8月，該公司在名為Gertrude的豬中進行了該技術的現場示範。

Neuralink說，這只叫做Pager的猴子在六週前已經在牠的大腦中植入了一塊晶片。在視頻中，為他提供了一個操縱桿，該操縱桿可以掛接到視頻遊戲上，在視頻遊戲中，他將游標移動到彩色方塊上。當他成功移動游標時，會通過一根管子給他一些香蕉奶昔。

當Pager使用操縱桿時，Neuralink晶片會記錄他的大腦活動並將其發送回電腦，以分析他動手時大腦的行為。然後將操縱桿從機器上拔下，但是猴子繼續控制遊戲，神經信號由Neuralink晶片中繼。

從理論上講，可以使用相同的技術，透過大腦中的Neuralink植入物來控制人工肢體。馬斯克在周四的一條推文中說，第一個Neuralink產品，將使癱瘓的人控制智慧手機。

(中時新聞網)