獨／開情趣店遭惡靈纏身? 台南闆娘爆男客交小三慘況

隨著台灣社會對「性」觀念的開放，情趣用品在網上也有龐大商機。但你知道嗎？在台灣20年前，民風純樸、保守的南台灣，光是談及有關性的話題，讓人難以啟齒，更別說樹立在街上的情趣用品店。老闆娘洪幸枝獨家接受《中時新聞網》專訪，自爆開情趣店險遭惡靈纏身，而面對想交小三的男客，她的「妙招」讓對方立刻反悔了。

情趣用品店內道具琳瑯滿目。(照片/游定剛 拍攝)

來自台南南化、現年53歲的洪幸枝，26年前，無謂世俗眼光，在台南大同路上，經營一家情趣用品店。她表示，當初從事這行不是不敢跟人講，而是每當眾人得知自己行業時，便立刻成為焦點，千篇一律的問題，像是「男生買較多?還是女生比較多?」、「他們買的是什麼?」甚至到成大上行銷課，有次班上一日遊，遊覽車上大家各自介紹自己職業，當我一講情趣用品店時，全車同學都停止聲音、轉頭看我，自從那次後，我都說我是賣睡衣的而已，因大家都用異樣、特殊眼光看待「是誰在賣情趣用品?」感覺很不舒服。

20年前，在台南開情趣店是相當罕見的。(照片/游定剛 拍攝)

情趣店給人印象，總披著神秘面紗，各行各業、形形色色客人皆有，洪老闆娘坦言，這份工作看盡酸甜苦辣，開業三個月，便遇警察登門查訪，也曾遇到一位醫師跟我說，「你做一個很偉大的行業」當時我還不解回他「我的偉大不及你的偉大，你是醫生」對方則表示「醫生只是治療而已，可是你做這個行業，躺在醫院有男、有女，不分年紀的，有的一躺好久，另一伴怎麼辦?」後來我才真正領悟其中道理，也從工作中獲得成就感。

而外界好奇開情趣店，親友的眼光又是如何呢?洪坦言，親友倒是還好不會問，回到鄉下我也不會四處講，除非是偶爾說溜嘴，反而越熟的會詢問什麼好玩的?但倒不會跟我買，不熟的反會到店裡來捧場。

情趣店老闆娘洪幸枝面對想交小三的男客「有一套妙法」。(照片/游定剛 拍攝)

訪問過程中，洪老闆娘提及，一位男客和她分享想交小三，我立刻說好啊，反倒男客很訝異「你為什麼會沒說不好」我則回他「好啊！有什麼不好?但如果這個後果，你承擔的起，你再交；你若承擔不起，我勸你不要玩火」洪更向對方表示，你如果把交小三的錢、時間、精神及體力，花在你老婆身上，夫妻間絕對不會有隔閡，兩人感情都會相當好。若你有了小三，小孩、親友及事業夥伴都會看不起你。說了這番話，沒想到這位男客什麼東西都不買了，馬上告訴她，回去會好好疼愛自己的老婆。

洪幸枝透露，多人都說她的情趣店內有阿飄，盡快收店否則恐有不測。(照片/游定剛 拍攝)

談起最後收店原因，洪幸枝表示，在那租了20年，後來得知房租竟比其他人還貴，另很多人告所我，要我趕快搬離那，因裡面住了很多阿飄，洪坦言，自己住了20幾年沒感覺到，但不約而同4、5人都講一樣話，就會開始懷疑，其中還有一位說不馬上搬，就會出事情，沒多久便將店歇業。

(中時新聞網)