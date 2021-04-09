開發金控第一季獲利大爆發，在資本市場走升帶動證券及投資業務獲利動能、中壽轉投資獲利貢獻，開發金控9日公布前三月獲利98.40億元，每股盈餘0.66元。第一季自結獲利已達去年全年獲利126.55億元之78％。

開發金表示，凱基銀行3月份稅後獲利4.10億元，累計前3月稅後獲利10.85億元。獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益。凱基證券3月份稅後獲利達18.34億元，累計1至3月稅後獲利41.95億元，已達去年全年獲利近五成，其中，經紀、承銷、自營及海外轉投資等業務皆有穩健表現。來自投資部位處分及評價收益貢獻，中華開發資本3月份稅後獲利14.50億元，累計前3月稅後獲利16.24億元。中國人壽單月獲利30.48億元、累計獲利98.42億元。

開發金控發言人張立荃表示，3月獲利受到美國公債殖利率走升及美元回升影響，外資賣超壓抑電子權值股表現；市場資金充沛且企業獲利上修帶動3月臺股收盤指數上漲近3％，有效挹注證券業務之獲利動能，加上來自於直接投資業務收益貢獻及認列中壽之權益法投資獲利，使開發金控3月獲利大幅成長。

張立荃指出，開發金控已確立5年發展目標之ABCDE五大策略，將致力加速成長、數位創新及資產配置。包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）。在長期業務發展上，將致力於各子公司與跨部門合作與產品開發，深化客戶往來關係及規模，以推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力。

(工商 )