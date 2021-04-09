為了刺激經濟並增加工作機會，美國總統拜登於3月31號公告新的計劃草案（The American Jobs Plan），將投入2兆美元經費提升基礎建設。

The American Jobs Plan計畫為期八年，包含六大重點如改善交通運輸、增加公共醫療設備及數位基礎設施、改善幼兒與年長者與殘障者的照護設施、鼓勵創新研發、鼓勵能源轉型對抗氣候變遷、振興製造業。

為籌措此計劃所需資金並減少財政赤字，拜登政府也擬定稅改草案 ，包括企業所得稅率調高至28％、將境外超額利潤稅 (GILTI) 適用稅率提高至21％、修改稅基侵蝕稅（BEAT）規定，還有採取更嚴厲的措施以防止美國公司移至境外、海外轉包工作產生之費用不予認列並給予境內外包工作稅額扣抵、廢止境外無形資產扣除額、針對年收入超過1億美金的企業按會計所得課徵15％的最低稅負、取消化石燃料業者的稅務優惠並確保染工業為環境清理買單、擴大對大公司及高所得個人的稅務稽徵。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人觀察，此次稅改草案預計提升企業所得稅率至28％，將增加台商在美國營運之稅務成本，且亦會影響相關遞延所得稅資產、負債之認列。

至於廢止境外無形資產（FDII）扣除額，因為近期台商較少將美國製造之產品銷往海外，故應不會造成太大之影響。惟面對可能到來之稅法變動，台商仍應密切關注相關之立法進度，並隨時採取適當之應對措施。

(工商 )