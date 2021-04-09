31歲香港女星林芊妤（Coffee）剛出道時因為火辣身材與台灣女星郭書瑤極為相似，因此又有「港版瑤瑤」的封號，近年更成功轉型為瑜珈導師，YouTube頻道吸引超過134萬粉絲追隨。然而已是人妻的她，近日就在網上自爆近日甚少更新近況的原因，是因剛懷孕不久，就自然流產，未料就引來網友質疑「明知備孕中還去打針？」，對此林芊妤也高EQ回應了。

上月23號才在社群網站透露已接種復必泰疫苗的林芊妤，日前在網上自爆第二胎流產，引發粉絲關心，隨後更被網友質疑「明知備孕中還去打針？」對此，林芊妤也親自回應寫下：「之前真的一直都在備孕，但這個月我們有刻意在排卵期沒行房避孕，打算打完疫苗幾個月後再試。」誰知這個月反而意外懷孕，讓林芊妤直言：「這叫天意。但也不一定關事，很多因素有影響的。」

林芊妤還說這兩天收到許多慰問，讓她很感動，同時也有朋友關係她，怕流產一事影響到她健康形象。但林芊妤表示這就是她為何會說出來的原因，「很多女生都會把責任放自己身上，因為吃了什麼因為做了些什麼，因為自己身體不夠健康等等，久久不能釋懷甚至有陰影。但醫生也說明流產其實很常見，流產不一定就是人的錯，很多時候都是找不到原因。」

林芊妤表示想透過自身經歷，告訴所有曾經不幸流產的媽媽，這只是個不快的經歷，但並不一定影響以後的懷孕機會，也不代表自己做錯了什麼，更不是什麼丟臉或見不了光的事，所以請別太自責，「勇敢面對才值得擁有將來，繼續保持身體健康心境開朗，我們一起再努力試試吧！」

(中時新聞網)