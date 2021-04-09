台南市文化局緊急派員移除樹木。(曹婷婷攝)

台南市文化局緊急派員移除樹木。(曹婷婷攝)

國定古蹟安平古堡今天下午4點多發生1棵緊鄰售票亭的鳳凰木傾倒意外，樹倒下位置剛好砸中售票亭，所幸沒有人員受傷，也未損及古蹟，僅造成售票亭屋頂凹陷，文化局指出，該棵樹齡至少10年以上，懷疑是患了褐根病，樹木根部疑似腐朽，第一時間隨即派員到場移除，之後也將委請樹木專家協助把脈樹木健康狀況。

文化局古蹟營運科長陳志明指出，每月都會盤點檢查樹木生長情形，這棵鳳凰木樹齡超過10年，之前也未發現有染病跡象，但昨天應聲倒下，初步判斷應是罹患褐根病才會導致傾倒。

文化局下午緊急派員協助移除並消毒土壤，之後，也會請樹木相關專家來調查周邊土壤，了解該鳳凰木及周邊其他樹木是否也染了褐根病菌。

高約7公尺的這棵鳳凰木緊鄰安平古堡售票亭，今天下午4時多，突然傾倒，當時正在售票亭的人員聽見屋頂一聲轟隆巨響，趕緊到後方查看，驚見樹木倒塌，嚇了一大跳，但也慶幸並未造成任何人員受傷。

(中時 )