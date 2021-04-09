警方將男童帶回派出所，協助尋找家人。（板橋警分局提供）

警方將男童帶回派出所，協助尋找家人。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局8日傍晚獲報，3歲幼童在雨中車水馬龍的街頭徘徊，隨即到場將小孩帶到路旁安全處，並陪著幼童尋找回家路，無奈小朋友走到精疲力盡還是無所獲，便將幼童帶回所安置休息，幸幼童家屬打電話致派出所報案洽詢，隨即請其至派出所確認領回，男童家屬非常感謝警方的協助。

正值雨天的當下，男童獨自穿梭於大馬路中，被路過民眾發現，為避免發生危險報案處理，板橋派出所警員洪煒傑、鄭博文到場詢問幼童，無法說清清名字及家人身分，但表示知道回家的路。

員警考量幼童的年紀跟體力，判斷他可能住在附近，便先帶著男童到附近查看是否能遇到認識的鄰居或家⼈，隨即由洪員牽著幼童，沿途找尋回家的路，步行找尋約300公尺，見該幼童似乎走不動了，洪員一把抱起該幼童，持續依幼童指示方向找尋多時皆無所獲。

幼童最後被帶回派出所查證，然該幼童一回派出所隨即嚎啕大哭「要找爺爺」，暖警見狀連忙安撫情緒；此時恰有民眾致電派出所報案幼童走失，經詢問特徵相符，隨即到派出所指認確定後，警方才放心將男童交給爺爺帶回。男童爺爺表示，他因在家中忙家務，一時疏忽才致三歲孩童外出走失，非常感謝員警適時協助，深表感謝。

板橋警分局呼籲民眾家中若有年幼小孩，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時仍要注意身邊幼童動向以免走失，勿因一時不察而發生憾事。若有於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場了解，或先行將兒童安置避免走失可能發生之危險，並由警方到場後續協尋親屬，以免發生危險。

(中時 )