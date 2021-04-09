台北市長柯文哲去年6月曾說悠遊卡公司業績沒有達標，董事長就下台，市議員許淑華9日質疑為何業績未達標，董事長沒有下台，痛批柯文哲成了說謊市長。柯文哲對此回應，如果前董事長林向愷沒有抗命，早2年做電子支付就不會這樣。

在選舉期間替柯文哲打選戰的邱昱凱被升任為悠遊卡公司總經理，許淑華質疑，上任1周多，KPI怎麼還沒辦法講出訂多少？去年她就在追悠遊卡公司營運狀況，預計去年業績727億，去年6月總質詢稱要達到680億，董事長問說可否將目標改為650億，最後只有616億，市長說沒有達標要下台，結果董事長還沒下台了，柯文哲應該道歉並承認說謊。

許淑華表示，柯文哲口頭承諾，如今怎麼對市民交待，業績沒有達成，2015年至今業績跌了5成，短收1.4589億，人力還增加66人，增加這麼多錢亂花，悠遊付爛得要命，沒人要用，要把悠遊卡公司搞垮，甚至有業者來爆料，把去年的發票開今年的衝高業績。

對此，柯文哲回應，就是因為當時賺錢才搞到這個局面，如果林向愷沒有對電子支付抗命的話，早2年做就不會這樣。面對董事長是否下台、要不要道歉，柯說，不用下台、不用道歉。

林向愷指出，他不是抗命，「不要講到我頭上」，台灣社會使用現金和信用卡占9成，沒有使用電子支付的流行條件，日本、美國都沒做，台灣根本不需要，用信用卡綁APP就好。

邱昱凱說，上任前公司就訂定好KPI，身為專業經理人會為此負責，有7大項KPI。

(中時 )