NAND Flash控制IC廠群聯電子(8299)於9日公布2021年3月合併營收為51.73億元，雖較去年同期下滑6％，仍創歷史單月次高；累計第一季合併營收達128.88億元，與去年同期相較持平，並創歷史單季次高。

群聯表示，與去年同期比較，3月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過70％，刷新單月歷史新高。此外，年度累計至3月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量成長年成長率超過100％，創歷史同期新高。

工規記憶體模組總出貨量年增率超過20％，創歷史同期新高；年度累計記憶體總位元數出貨量（Total Bits）也成長近30％，創歷史同期新高。由於市場逐漸接受高速PCIe SSD所帶來的高效能體驗，也直接刺激市場對於高儲存容量的需求，有助於群聯持續擴增市佔率與營收。

群聯董事長潘健成表示，近期因為全球半導體產業產能緊張，不僅相關的原物料以及生產價格陸續出現漲價的現象，上下游的供應鏈也開始反應長短料的問題。然而，群聯一直以來都秉持著未雨綢繆及穩扎穩打的態度，務實的規畫與布局。

潘健成指出，再加上群聯長期與上下游供應商維持良好的夥伴與共營共利關係，在這次的產業緊張局勢相對受到較小的影響。在未來的季度，群聯也將維持與客戶夥伴之間的承諾，在努力滿足市場需求的同時，也持續鞏固上下游夥伴關係，共同攜手度過這波的半導體超級景氣循環週期。

(工商 )