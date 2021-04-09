瞄準全球智慧城市超過兩兆美元商機，系統整合大廠帆宣系統科技9日與逢甲大學簽署「5G+智慧城市發展計畫（SmartCity 5G+ Initiatives）」合作備忘錄，雙方將攜手打造亞太區第一座5G專網智慧城市全尺寸與全功能實驗場域。

帆宣集團與逢甲大學計畫整合學界與產業研發資源，建構打造5G企業專網專屬的智慧城市科技測試平台，提供產業界開發與驗證智慧城市與5G專網相關科技產品與技術，強化相關技術研發量能與增進技術移轉落實效率，充實台灣智慧城市產業整廠輸出的規劃、設計、基礎建設整合、設備製造、科技服務全方位能力。

帆宣系統科技董事長高新明宣布未來帆宣集團與逢甲大學將共同推動成立「5G智慧城市產業發展聯盟」，以帆宣集團智慧城市產業發展經驗實力與5G企業專網技術，結合逢甲大學堅強研發能量，以及逢甲大學校園、逢甲商圈、以及水湳特區場域特性，打造全台甚至亞太第一的5G專網智慧城市實驗場域與測試平台。

帆宣集團與逢甲大學計畫於2021～2022年陸續投入超過八千萬硬軟體設備，架構室內、室外、以及移動式三組5G企業專網基地台與核心網設備，以及全尺寸室內、室外實驗場域。其中室內場域佔地超過200坪，可以提供智慧住宅、智慧製造、智慧醫療等系統整合與測試，以及國產5G專網基地台與核心網設備開發測試使用。

室外場域除逢甲校園以外，還規劃與台中市政府合作，擴大涵蓋逢甲商圈與水湳園區，作為智慧社區、智慧商務、智慧能源、韌性城市等大型智慧城市系統整合測試，以及相關零組件或設備研發測試使用，未來更可逐步推動到台中市境內，打造智慧城市示範城市。

帆宣集團與逢甲大學於2021年首先規劃就「智慧製造」與「智慧防救災」兩大主題進行合作。室內場域的智慧製造研發合作，包括「5G智慧工業生產系統與資訊監控計畫」以及「5G通訊平台效能驗證分析及資安DDoS攻擊辨識」兩大主題，期望提供台中工業區精密機械廠商自動化升級與導入5G企業專網的全方位解決方案。

室外場域部分，帆宣集團將與逢甲大學防災科技中心合作，開發5G專網城市智慧防災系統與移動式救災情蒐系統，將5G專網導入台灣目前防、救災系統，除強化現有功能外，並開發模組化系統，完成整廠輸出系統整合與價值測試（Prove of Value）。

高新明指出，台灣在智慧城市單一功能設備與零組件製造上有充足的研發量能以及開發製造優勢，但是在智慧城市系統整合上一直未有合適的實驗場域提供業界進行設備或技術的測試驗證與跨域功能整合，帆宣集團期望藉由本次與逢甲大學的合作，以帆宣集團過去於科技廠房、智慧基礎建設、智慧製造累積的經驗與專業知識，加上逢甲大學堅強的研發量能，打造全尺寸5G專網智慧城市實驗場域。

進行包括智慧校園、智慧社區、智慧交通、智慧建造、工業自動化、以及韌性基礎建設等智慧城市相關產品技術的概念與價值驗證（POC, POV），以及系統整合驗證。目標希望能整合國內智慧城市產業整廠輸出量能，落實智慧城市研發與產業技術人員培訓，組建具備規劃設計、系統整合與建造能力的智慧城市國家隊，全力搶攻全球智慧城市商機。

(工商 )