1月29日立法院通過由時代力量所提議的決議，特別針對國徽與國民黨黨徽相似，要求內政部提出報告，內政部8日提出應否更改國徽評估報告指出，國徽與國民黨徽類似，政黨標章宜應時代的變遷，適度調整其標章。對於該不該調整，資深媒體人黃暐瀚直言「當然不該」，因為17年前（2004年）前總統陳水扁早就拋過國徽話題，當時時任民進黨文宣部主任鄭文燦還說，「一旦泛綠立委席次過半，將修改國徽法改掉國徽」，但現在都過4年半了，民進黨在幹嘛？

資深媒體人 黃暐瀚。(圖／本報資料照，李宗澤)

黃暐瀚9日臉書PO文解釋黨徽與國徽的區別，他指出，黨徽（12道光芒頂邊），國徽（12道光芒不頂邊），確實太過相像，難以辨識。有些國民「支持國家」但「不支持國民黨」，黨徽和國徽長得那麼像，確實是個問題。

對於是應該改黨徽還是改國徽？黃暐瀚認為，就算改掉黨徽，現在這個國徽，討厭國民黨的人，就能接受了嗎？獨派的人，會喜歡嗎？會嗎？如果不會，那國民黨改掉黨徽又如何？12道光芒的國徽，一樣不被「部分國人」接受。他認為，若真要改國徽，當然是集思廣益，設計出多數臺灣人能夠接受的「新國徽」，然後透過民意程序（立院表決或公投），產生新的國徽才對，怎麼會是要國民黨改黨徽呢？最後，他也質疑，民進黨立委過半都四年多了，說好的修改國徽呢？

網友也紛紛回應表示，「招式永遠都這幾招」、「都完全執政了，還不敢更改國號，卻要人家改黨徽」、「難道大家真的分不清楚謝祖武和謝震武嗎？為了改而改，現在感覺就是這樣子」、「治國無方，專搞五四三」。

國民黨該不該改黨徽？ 當然不該。 黨徽（12道光芒頂邊），國徽（12道光芒不頂邊），確實太過相像，難以辨識。有些國民「支持國家」但「不支持國民黨」，黨徽和國徽長得那麼像，確實是個問題。 所以，是應該改黨徽？還是改國徽呢？ 我這樣問好... 由黃暐瀚發佈於 2021年4月9日 星期五

(中時新聞網)