國立高雄大學9日和行政院農業委員會農田水利署高雄管理處簽署合作備忘錄，並舉行聯合揭牌儀式，宣布成立「國立高雄大學推廣教育中心明誠分部」，也為即將開課的法學院20法律進修學分班招生宣傳。

簽約儀式在農水署高雄管理處舉行，由高雄大學校長陳月端及農水署高雄管理處處長呂文豪代表雙方簽署合作備忘錄，農水署高雄管理處提供教學場地，高雄大學規劃開設課程，共同為推廣進修教育盡一份心力，提供社會大眾更多元的進修課程與便利舒適的上課場域。

陳月端表示，高雄大學重視與社會的鏈結，盼能善盡大學的社會責任，落實與在地共榮共好的理念，因此推廣教育中心每年開設學分班及非學分班等具實用性、生活性的優質課程，爭取教育部補助經費辦理樂齡大學，同時與政府、企業合作，協助待業者訓練及培育企業人才。

農水署高雄管理處處長呂文豪表示，國立高雄大學在高雄地區頗具盛名，法學院更是培育優秀法律人才，水利會改制公務機關後員工更需加強法律專業素養提升依法行政執行公務能力。

高雄管理處（原水利會大樓）4樓設置多功能教育訓練中心，提供多功能教室與國立高雄大學推廣教育班合作以雙方互惠原則簽訂合作備忘錄。不但可以籍由高雄大學優良師資提供員工學習管道與資源，且本處大樓位北高雄近凹子底捷運站交通方便，也可提供民眾就近學習法律知識場所。

陳月端說，感謝農水署高雄管理處支持，讓高雄大學的推廣教育有了新據點，交通便利且上課環境優質，同時歡迎管理處員工進修學習，高雄大學提供推廣教育課程費用之85折優惠，希望未來雙方有更多合作機會。

陳月端不忘為即將開課的法學院20法律進修學分班招生宣傳，由高雄大學法學院專業師資群授課，為專科以上非法律相關系所畢業，欲報考專門職業及技術人員高等考試律師考試所設計的學分班課程，最快一學期內取得正式法律學分，未來想攻讀法律學位，也可申請抵免高雄大學法學院的課程學分，歡迎有興趣的民眾把握進修機會。

(中時 )