家齊高中今日歡慶創校97周年校慶，今年校慶主軸「環境永續，無塑生活」，為此也辦理「無塑暨禁用紙類容器園遊會」，免除攤位費，鼓勵完全落實「無塑暨禁用一次性餐具」的班級師生，呼應教育部及聯合國SDGs指標，推動永續校園，讓全校師生透過年度園遊會改變一次性餐具使用習慣，實踐無塑生活理念。

家齊是一所很特別的學校，創校於日據時期的大正年間，初為一年制女子專修科，附設於臺南商業補習學校，歷經11次改制更名，早期還有過初中部，現在則是一所高中；長時間曾是女校，現在則是男女兼收的高中，因應學制改變，全面招收男生，更名為「國立臺南家齊高級中等學校」。

97周年校慶系列活動除了開幕舞蹈班與合唱團表現優異，還有學生才藝表演-「藝齊show」，展現家齊學子允文允武動靜皆宜的表現，10日園遊會同時也安排了各項青春活力的社團表演，包含去年台南市國慶煙火活動中表現亮眼的儀隊表演，充分展現家齊學生多元才能。

本次校慶系列活動之一是積極參與行政院所推廣之環境永續「肥皂零垃圾」計畫，引導師生在日常生活中，實踐永續循環概念；同時也邀約長期關懷生態保育的拍鳥俱樂部蒞校，在家齊藝廊展出38幅攝影作品，展現台灣特有鳥種與在地生態之美。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷同時也是家齊高中優秀校友表示，這次移展家齊藝廊的38幅作品皆由國內知名鳥類生態攝影家拍攝，每幅作品都有感人的精采故事；其中，成大醫院副院長吳俊明的「夕陽黑琵」，是長時間耐心等候成果；另一幅編號A20來台度冬的東方白鸛更登上韓國KBS電視台；前國健署邱淑媞署長的「鷺·史都華的搖滾音樂會」作品也在展出行列中。希望藉由生態攝影家鏡頭，喚起愛護生態、愛惜台灣土地之心。

(中時 )