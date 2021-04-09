新北市教育局今（9日）結合景文科技大學辦理「餐旅群」及「外語群」職場英語體驗營。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（9日）結合景文科技大學辦理「餐旅群」及「外語群」職場英語體驗營，前進國際五星級飯店「君悅酒店」，體驗如何透過第二外語，為國際商務客做到最好的服務，培養學生成為未來觀光產業人才。

新北市職場英語體驗營課程完全免費，透過跨域合作及產業連結，幫助技職生學習英語並深入真實職場。本次課程結合五星級旅館產業資源挹注，透過多元情境模擬與生活體驗連結，讓學生瞭解飯店內所有工作內容項目及產業現況和趨勢，落實職場與生活應用專業英語，提升學生餐旅專業英文的學習動機及口語表達能力，並與國際職場接軌。

其中餐旅群學生體驗「AI智能客房」，包括人臉辨識、智能點餐、鋪床與折口布等英語課程，結合最火紅的無人旅館議題，以專業英文培養國際技職人才。

外語群學生則由外籍教師帶領英語文教學示範，包括英語熱身活動、英語趣味遊戲及3D 擴增實境的著色遊戲體驗，讓學生實際運用臺灣學英語APP軟體，加強英語學習與在地生活場域的連結，提升學生專業英語的學習動機。用專業英語來幫助技職生在專業技能的學習，並培養職場實戰力。

首次進入君悅酒店淡水商工葉語馨同學表示，非常嚮往在國際飯店工作，好的語言能力更是與國際接軌的關鍵！透過這次實境對話與顧客應對技巧練習，提升口語會話能力。樹人家商張廷瑞同學也表示，這次體驗營學到在飯店業工作會使用到的單字用語，不管來自哪個國家，只要能用英語溝通，雙方可理解彼此的意思，深刻感受專業英語力是很重要的技能。

就讀應英科瑞芳高工林廉城同學說，面對職場競爭英文是勝敗的關鍵，藉由體驗課程更瞭解產業工作特性，發現志趣掌握自己職涯規劃。

教育局表示，新北市以「動手做學英語」培育國際技職人才為核心，致力推動技職雙語政策提升學生競爭力，結合科技院校及產業資源，打造「實用、有用、願意用」真實體驗職場英語情境，提升學生「專業技能」與「專業英語」雙核心能力。

新北市教育局今（9日）結合景文科技大學辦理「餐旅群」及「外語群」職場英語體驗營。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（9日）結合景文科技大學辦理「餐旅群」及「外語群」職場英語體驗營。（新北市教育局提供）

(中時 )