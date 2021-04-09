帝圖（6650）3月營收5,701萬元，累計前3月營收達6,147萬元，年增80.03%，主要來自迎春拍賣會業績全速成長，佣金收入5,589萬元，較去年同期成長67.53%。

3月底帝圖藝術拍賣會在資金行情簇擁、生貨徵集拍賣策略奏效下，買家踴躍參與競拍，含佣金之成交金額近3億元，迭創拍賣佳績與刷新拍賣紀錄。

其中，黃君壁《維多利亞大瀑布巨幅通景四屏》以4,500萬元落槌，創黃君壁最高價紀錄；由江兆申題引首之《前赤壁賦、後赤壁賦(長卷)》以1,800萬元落槌，創台灣于右任最高價紀錄；臺靜農《隸書十二言巨聯》落槌價550萬元新台幣，刷新藝術家個人世界拍賣價格紀錄。

帝圖去年營收1.72億元、年增59.36％，淨利5,466萬元，年增237％，每股盈餘3.13元。營收獲利成長主要來自四次實體拍賣會落槌金額突破9億元，為歷年新高，帶動佣金收入達1.42億元、年增51.79％。

帝圖表示，將持續追求毛利率高且較穩定之拍賣仲介服務，也在線上整合布局做好因應，今年初以來帝圖Online Bid線上拍賣平台總成交額持續成長，吸引新進場藏家。

(工商 )