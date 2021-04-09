白金漢宮今天表示，與英國女王伊麗莎白二世結縭73年、高齡99歲的夫婿菲立普親王今天逝世。他是女王口中「這些年的力量與支柱」。他這一生為公眾的服務，證明女王所言不虛。

菲立普親王（Prince Philip）感到身體不適後，在醫師的建議下，於2月16日晚間入住倫敦的愛德華七世醫院（King Edward VII hospital）；3月1日轉院至聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hospital）接受心臟治療；之後又轉回愛德華七世醫院，住院28天後出院，今天驚傳過世。

菲立普親王和94歲的女王伊麗莎白二世在封城期間大多時間待在溫莎城堡，僅有一小群人負責照護，把感染風險降至最小。兩人在1月曾由家庭醫師接種疫苗。

菲立普親王在1947年和當時的伊麗莎白公主結婚。女王於1952年登基後，在2015年創下英國在位最久君主的紀錄。菲立普親王同樣創下執行王室伴侶任務最久的紀錄，於2017年退休。

從1952年截至2017年退休，白金漢宮統計，菲立普親王個人共出席了2萬2219場海內外活動，發表5496場演說，並擔任785個組織的贊助人、負責人或成員。

菲立普親王以幽默著稱。當年宣布即將退休後，菲立普親王和女王伊麗莎白二世一同到聖詹姆士宮的皇家教堂，和功績勳章（Order of Merit）得主一起參加活動。

當時，身姿挺拔的菲立普親王和往常一樣成為談話焦點，把眾人逗得哄堂大笑。

數學家艾提亞（Sir Michael Atiyah）在寒暄時對菲立普親王說，「很難過聽到您要退休」。菲立普親王卻回他說，「嗯，我沒辦法再站太久」，讓艾提亞爆出笑聲。

女王說菲立普親王是她的「力量和支柱」。當年菲立普親王要求喬治六世把女兒嫁給他時，據稱國王曾對友人說，「我懷疑菲立普知不知道他要面對什麼。伊麗莎白遲早會成為女王，而他會是女王的配偶，這比當一位國王還要困難。但我想他能勝任。」

(中央社)