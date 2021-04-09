新北市地政局長康秋桂今（9日）上午也前往視察，確保前進辦公室正常運作。（地政局提供）

新北市政府去年啟動新、泰塭仔圳市地重劃，並在新莊及泰山區公所成立第一區「塭仔圳前進辦公室」服務民眾。隨著第二區（新莊中正路以南地區）重劃計畫書公告及地上物補償清冊公告期滿，地政局為更加便民，即日起於新莊區瓊泰市民活動中心新增一處前進辦公室，提供第二區民眾前往諮詢，地政局長康秋桂今（9日）上午也前往視察，確保前進辦公室正常運作。

康秋桂表示，第一區已進入自動搬遷階段，民眾對於重劃內容有疑問，前進辦公室就可以第一時間為民眾服務，讓民眾能免於舟車勞頓。第二區則地上物補償清冊已公告期滿，目前在異議複補估階段，為讓兩區民眾能夠分流且就近服務第二區民眾，地政局特擇定瓊泰市民活動中心（新莊區瓊泰路85號）2樓，增設第二區前進辦公室，開放時間為上午9時至下午4時（中午休息1小時），即日起開放民眾前往諮詢，請民眾多多利用。

地政局表示，請地上物所有權人配合自動搬遷期限，第一區於110年9月前、第二區於110年12月前須將地上物拆除或騰空搬離，且完成斷水斷電及戶籍遷出登記。逾期未搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金並執行強制拆除作業，敬請民眾配合，攜手合作翻轉新北市。

(中時 )