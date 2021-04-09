賞螢季節來臨，位於新北市烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」是賞螢祕境，沒有光害、遠離都市塵囂。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

賞螢季節來臨，位於新北市烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」是賞螢祕境，沒有光害、遠離都市塵囂。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

賞螢季節來臨，位於新北市烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」是賞螢祕境，沒有光害、遠離都市塵囂。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

賞螢季節來臨，位於新北市烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」是賞螢祕境，沒有光害、遠離都市塵囂。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

賞螢季節來臨！新北市烏來以「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」享有盛名，一年四季皆有不同景緻，而位於烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」更是賞螢祕境，園區內沒有光害、遠離都市塵囂，可近距離感受螢火蟲在身旁漫舞，體驗難忘的賞螢樂趣。

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，需透過纜車入園，近年轉型以「生態保育」為主的環境教育設施場所，樂園自4月23日至6月30日規畫為賞螢季，只要持纜車入園票，即可免費參與夜間賞螢活動，近距離了解螢火蟲生態。

「絕對是新北市內難得一見的賞螢祕境！」雲仙樂園總經理楊建弘說，園區有多處螢火蟲棲地，加上位於烏來瀑布的水源地，海拔高、群山環繞岩道，沿途都是豐富的蕨類生態與森林資源，不會有太多的人聲吵雜，一邊賞螢一邊享受森林芬多精浴。

園區配合賞螢季，平日每周一到周五加售「星光票」，限定每日下午4時以後入園，可享優惠價175元。另外，配合新北市環境季「環遊新北就醬玩」活動，推出「雲仙賞螢趣」優惠專案及賞螢住宿1泊2食早鳥價只要3333元，非常適合親子同遊，體驗火金姑生態的小旅行。

雲仙樂園指出，為滿足親子同樂、家族旅行、情人浪漫遊的一日遊行程，規畫有3種分案，方案一「搭纜車入園吃美食」，1人只要630元，桂竹筍套餐或原民屋套餐可2選1。

方案二「樂遊雲仙」，1人只要500元，包含纜車來回券、入園票以及園內設施划船、射箭、漆彈各1次。方案三「森林下午茶」1人只要416元，包含纜車來回券、入園票以及葉綠素咖啡廳下午茶或特餐2選1。相關資訊可到官方網站查詢或致電02-26616383詢問。

(中時 )