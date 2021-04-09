天王郭富城近年除了舉辦演唱會，工作重心幾乎放在拍電影，但一有時間都會陪著嫩妻方媛和兩個寶貝女兒；不久前郭富城投入電影《秘密訪客》拍攝，近日還曬出和嫩嬰對手戲花絮影片，相當有慈父架式，還自豪地笑說，「我也有女兒的」。

7日郭富城在微博分享拍攝電影《秘密訪客》的花絮，他與片中「最小的演員」一名嫩嬰的拍戲片段，劇組一開始還先讓他抱假嬰兒「適應」，接著郭富城熟練地先去消毒洗淨雙手，嘴上也說著「寶寶還小嘛要消毒的」，從中看出他相當有經驗。

郭富城抱起嬰兒，馬上變身慈父。(圖/ 摘自郭富城微博)

當郭富城抱起睡著的嫩嬰，馬上散發慈父光環，郭富城抱著嬰兒一臉自豪地說，「我也有女兒的」；最後畫面看到他望著懷中的嬰兒，不自覺露出慈愛的笑容。郭富城自己也在微博提到，「我是一家之主，作為父親的身份，讓我和片中『最小的演員』對戲時也能得心應手」。

許多網友看到昔日在舞台勁歌熱舞的天王，現在一抱起嬰兒就變慈父，紛紛熱情表示，「好溫柔的城啊」、「抱娃娃經驗相當豐富呀」、「這個爸爸也太帥了吧」、「奶爸好溫柔」、「郭爸爸又帥又溫柔」。

郭富城在2017年和嫩妻方媛結婚，婚後育有兩個寶貝女兒，方媛也經常在IG曬出一家四口甜蜜合照，溫馨愜意的生活羨煞眾人。

(中時新聞網)