國民黨主席7月24日改選，傳出智庫副董事長連勝文不會拖到5月才宣布動向，連勝文今晚出席「台北市卓越青工總會長交接典禮」受訪時呵呵笑出後說，選舉登記前，大家各憑本事，並強調他考慮參選黨主席，不是要扳倒誰，若是以扳倒某人為目的，就把黨主席選舉的重要性看得太低了。

連勝文強調，若要爭取為國民黨貢獻的機會，他著眼點完全是為了國民黨的未來，包含2022、2024年及所有支持者，這才是他的目的。至於是否和前國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜合作，連說，重點是理念要一致、做事方法要正確、做人要講誠信，才是能合作的重點，而且不止於選舉的部分，還包括未來黨的事務合作。

被問到傳出不會拖到5月才宣布動向，連勝文說，只要在選舉登記之前都可以宣布，在此之前大家都可以各憑本事，接觸黨員、參加活動，趁機讓基層有反應想法的機會。他強調，國民黨的基層黨員不是沒有意見，也不再是所謂的投票部隊，只是有時候聲音無法傳到最上面，這次選舉是很好的雙向溝通機會。

至於內政部建議國民黨更改黨徽，連勝文無奈表示，他不知道這是否在幫民進黨聲東擊西，也就是為交通安全重大過失轉移焦點。他說，中華民國歷史與國民黨本來就息息相關，國民黨的前身創立中華民國，內政部現在卻倒過來要求國民黨更改黨徽，這本身就是政治鬥爭，讓他有點啼笑皆非。

(中時 )