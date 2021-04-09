重新來到高雄鳳山體育館舉行例行賽的SBL，9日首戰就看台啤洋將米勒上演傷癒復出爆發秀！靠著米勒拿下21分、18籃板，台啤最後以75比59輕取璞園，總算中止4連敗，台啤這波4連敗期間，米勒全因手傷缺陣，由此可見他在台啤的重要性。

總算迎來米勒傷癒歸隊的台啤，一開賽仍被璞園壓著打，打到次節，台啤一度以18比23領先，但暫停過後，黃鎮、黃聰翰接連投進三分球，搭配米勒在內線不斷攪局，台啤竟然打出誇張15比0猛攻，轉眼擴大領先差距到雙位數以上。

打完上半場，台啤反以38比25領先璞園，璞園次節投16中3，投籃命中率連兩成都不到，單節僅拿6分，反觀台啤次節轟下20分；來到第3節，璞園總教練顏行書擺明就讓喬丹單打為主，讓他單節進帳12分，也幫璞園逐漸追上。

前3節結束，璞園追到51比54，原本緊張的局面，卻被喬丹最後7分24秒故意拉住黃鎮球褲的畫面解除，喬丹被吹違反運動道德犯規，黃鎮的球褲內側卻被扯破，讓他只能無奈退場，這樣的離場方式也算相當罕見，卻也有點沒品。

幸好台啤並未受到這次爭議動作所影響，末節一開始就打出10比0，重新擴大領先到13分，璞園直到最後5分13秒才靠喬丹拿下末節首分，眼見大勢已去，顏行書也把喬丹換下，雙方都派板凳打完垃圾時間，璞園末節只拿8分收場。

(中時 )