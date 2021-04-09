小禎（胡盈禎）搭檔、陳零九、婁峻碩主持全新電玩真人版外景遊戲節目《CARRY吧 玩家們》，9日舉辦記者會，如同節目名稱3人必須「互相carry」，不僅動腦也要動身，才能順利過關，沒過的話還要一直重來到成功為止，可說是相當操勞，不過熱愛玩遊戲的3人都說沒有後悔接下這個節目。

婁峻碩透露第一次錄影凌晨4點就要起床梳化，直呼「超痛苦」，那集有個關卡還被一個田徑隊喪屍追到差點氣喘，陳零九當天也被一位135公斤的喪屍直接拉飛，而小禎則是錄影時不由自主一直吃，便當一個接一個，因為運動量超大，所以也沒變胖。她還笑曝有一集玩太激烈，錄完立刻去找復健師，結果復健師看到後傻眼問「你是去了玩什麼遊戲？為何腰椎會有一塊突出」，熱愛健身的她原本以為多了一個節目就會少了一天可以運動，但錄這個節目完全不用擔心，笑喊之後只能吃B群和薑黃撐過。而目前加上網路共有5個節目的她，也不覺得沒時間休息會太累，「我還可以接唷」。

小禎坦言一開始擔心跟2位年輕人合作會有代溝，不過錄影幾次下來發現其實還滿新鮮，3人也越來越有默契，陳零九跟婁峻碩則是首次見面，就被小禎的好身材嚇一跳，驚呼「怎麼變那麼瘦，太瘦了」，讓小禎聽了忍不住搞笑嬌嗔喊：「原來你們都在偷看我。」陳零九也大讚小禎節目中和私下都很照顧他們，不僅可以在她身上學到東西，陳零九手搖店開幕時，小禎也不忘力挺，直接大手筆訂了100杯飲料。

小禎更稱13歲愛女Emma是陳零九和婁峻碩，知道她要跟「狼人殺雙帥」合作超興奮，並分享Emma最近正值青春期，「反而我們叫她去吃飯，她比較為難」，都不太想跟他們出去，有次前夫李進良拜託Emma陪剪頭髮，還被以「太無聊」為由拒絕，但小禎也說自己的教育方針，就是不要把他們當小孩，尊重跟讓他們保有私人空間，以及理性和他們溝通。

今天也剛好是陳零九34歲生日，電視台特別獻上18吋大蛋糕，小禎跟婁峻碩也隨著生日快樂歌又唱又跳，讓陳零九瞬間在台上驚喜地說不出話來，在大家的簇擁下他許下了生日願望，第一個是祝大家身體健康，第二個願望就不要再有慶生橋段發生，讓大家笑翻。陳零九表示平常沒有慶生的習慣，只希望安安靜靜地度過這一天，但不巧每次生日都剛好有工作，但他還是感謝大家的用心。

《CARRY吧 玩家們》11日起，每周日晚上7點在衛視中文台播出。

(中時 )