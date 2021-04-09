李天柱（左）在《等一個人》中還原農夫角色本尊，塗黑妝後意外撞臉本尊宛如雙胞胎。（大愛提供）

金鐘實力派演員李天柱、林嘉俐主演電視電影《等一個人》9日舉辦首映會，該劇改編真人真事，探討骨髓捐贈議題，兩人飾演夫妻檔，陪伴女兒「荳荳」抵抗病魔。李天柱2年前回台，第一部就是《等》，他戲裡演農夫，因本身膚色偏白，上戲前整個人被塗黑，還意外撞臉角色本尊。劇中他有著一口客家國語，他從完全不會說，開拍前一週請益老師，把老師錄音檔當歌天天聽，越練越順口。

劇中不少生離死別劇情，即將滿65歲的李天柱表示，過去因舊傷有椎間盤突出，定期會復健治療，他本身是基督徒，認為「喜樂的心乃是良藥」，照顧好靈魂也很重要。戲外他熱愛撞球，打球近40年，笑稱自己仍常做些不符年紀的事，像是連打6小時的撞球，且球友年紀都比他小，他戲裡戲外都是「哥」字輩。

林嘉俐透露，在上一檔《生生世世》為兒女操心，累積情緒好一段時間，去年10拍《等一個人》，戲裡又為生病女兒奔波，進劇組3天就「職災」內分泌失調、滿臉爆痘痘，無奈「好不容易養2個月，3天就毀壞！」且當時完全瘦不下來，直到殺青半年後膚況才好轉，身材也瘦不少。

「荳荳」幼年版由謝欣諭飾演、長大版由伊林藝人謝寶萱飾演，劇中「荳荳」歷經骨髓移植後重拾生命，長大後返回醫院當志工。現實中謝寶萱國小三年級時，小她3歲的妹妹因先天性心臟病過世，媽媽則在她高二時因大腸癌離世，相較劇中成功抵抗病魔，現實中卻都沒發生在她身上，讓她很難想像。劇中一段打嗎啡止痛、卻產生幻覺的橋段，她更勾起媽媽當年也有同樣反應，一度哽咽心酸。

謝寶萱說，妹妹離世時自己還小，不過妹妹開刀那天，她從奶奶在電話中、說了一句「怎麼會這樣」時，就知道妹妹手術失敗。高中時媽媽大腸癌確診時已是末期，她起初不懂事、無法接受，不願意聽媽媽交代遺言，一度和家人起衝突，後來媽媽病情惡化，才接受事實，最後媽媽撐了1年半離世。她透露媽媽過世隔1、2年，舅舅也因大腸癌過世，一度擔心是否有家族遺傳，下定決心改掉過往喝飲料不喝水陋習。

李天柱和謝欣諭《等一個人》劇中有不少父女親情戲。（大愛提供）

謝欣諭（左）、謝寶萱《等一個人》分別飾演「荳荳」幼年及成年。（大愛提供）

電視電影《等一個人》9日舉辦首映會。（大愛提供）

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