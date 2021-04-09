1980年02月01日，北迴鐵路通車典禮在花蓮新站隆舉行，學生儀樂隊演奏。(中時攝影組攝)

對於太魯閣號出軌意外，有親綠名嘴在政論節目表示，「這一條鐵路」是日本人100年前蓋的，還以為是國民黨來台灣蓋的鐵路嗎？「尤其是東岸的鐵路」。網友驚訝表示，這根本是不做功課、造謠的說法。北迴鐵路在1970年代列為十大建設之一，1980年2月1日全線通車。

對於太魯閣號出軌意外，有親綠名嘴在政論節目表示，「這一條鐵路」是日本人100年前蓋的，國民黨了解沒有？現在國民黨年輕人知道嗎？還以為是國民黨來台灣蓋的鐵路嗎？尤其是東岸的鐵路。

名嘴解釋，為何日本人會在這裡蓋鐵路？因為台灣東岸離日本最近，因此不會蓋在西邊。而國民黨來了之後認為西岸離大陸最近，所以開發西岸。

不過，網友痛批，上述說法根本是造謠。北迴鐵路在1970年代列為十大建設之一，北起南新城，南到花蓮，全長88.1公里，1973年12月25日蘇澳、花蓮兩端同時開工，榮民不分晝夜，輪班施工。歷時7年，1980年2月1日全線通車。

網友難過感嘆，當初為建這條鐵路而犧牲的人，其後代還在的時候，也敢亂改現代史，實在不恥至極。

網友更批評名嘴不做功課，正當全國都在為「太魯閣號事故」而難過的時候，有名嘴還在替日本歌功頌德？並且，北迴鐵路和東部幹線怎會分不清楚？根本是製造仇恨與族群分裂，NCC難道不管嗎？

(中時新聞網)