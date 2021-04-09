創紀錄，1984人爭搶12個教師缺！台南女中今年開出歷年來少見的12名教師缺，竟吸引近2000人報名，其中，競爭最激烈的是國文科，2個缺額卻有457人報名，其次為體育老師1個缺額，200人報名，18日考試當天將開設55個試場，規模完全不遜於大考。

台南女中教務主任胡瑞原指出，因應新課綱等政策，教育部鬆綁過去對國立高中的10％員額管控，去年函文學校可視實際所需開缺，加上退休老師等缺額，台南女中今年有12個缺額，包括國文、英文、數學、歷史各2人，生物、資訊科技概論、音樂、體育各1人，昨天報名截止，2077人報名，但實際完成繳費有1984人。創下該校教師甄試紀錄。

台南女中全校學生共1992人，校方打趣來考試的人數跟全校學生一樣多，也因應報考人數者眾，所有教室都必須當考場，K館也要規畫當考場，去年因應疫情，教師考試時採取梅花座，今年人數太多則安排一間試場36人。

(中時 )