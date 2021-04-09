109學年度大專排球聯賽(UVL)公開男一級6強決賽，上季殿軍彰化師大9日對上清華大學，儘管一路被對手緊咬比數，但關鍵局面總能頂住壓力，最終彰師大以25比21、27比25、23比25、25比23有驚無險擊敗清大，連3年前進男生組4強。

彰化師大在本季預、複賽戰績8勝3敗，僅輸給上季前3名隊伍、排名第4晉級，其中面對清大之戰以25比20、23比25、25比22、25比17勝出；清華大學則以5勝6敗、排第6晉級決賽，也是隊史繼101學年度再闖前6。

雖搶下4強門票，彰師大教練邱金治直言：「其實球隊沒有打得很好、有點亂。」比賽中容易突然放空、斷電的老毛病再犯，好在關鍵時都能頂住，「這方面就是我們的經驗比對手好一點。」而邱金治也誇對手此戰打得很好，讓比數都維持在2、3分的差距。

彰師大主攻手焦璿誠在球隊出發北上的前一天傷及手肘，此戰缺陣，邱金治透露，依防護員評估，明天的4強賽，若他手的狀況允許就能上場，「但他如果沒上，後面也還有選手可以上來頂，表現也還不錯，剛好給其他選手磨練的機會。」

至於清大睽違8年再拚進公開男一級前6，但無緣朝4強邁進，教練施惠方直呼：「幾個關鍵的時機點沒有抓下來，比較可惜。」但她提到，球隊此戰的表現，已經有把平常練習時的水準發揮出來，「大家都很盡力。」而清大明天在5、6名賽若能取勝，仍將締造隊史最佳成績。

(中時 )