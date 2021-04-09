台灣有許多人喜歡用氣墊粉餅上妝，攜帶方便、上妝簡單迅速是吸引人的兩大特點，NARS今年4月全新推出瞬效水凝光氣墊粉餅，專為亞洲女性設計研發，高保濕、超透亮，輕拍即可瞬間完成無瑕水煮蛋肌。

NARS全新研發零死角防禦配方，全方位對抗紫外線、環境壓力等負面因子，防止懸浮粒子附著於肌膚，上妝膚質更無瑕彈嫩。獨家輕盈超微米鎖水粉體，一拍立即為肌膚築起高結構力的六角形蜂巢防護屏障，牢牢鎖住底妝絕不脫落，底妝服貼持久一整天。超高防曬係數SPF50+/PA+++， 更能保護肌膚， 全面阻隔UVA/UVB傷害。

NARS全新配方讓底妝服貼持久一整天。（邱映慈攝）

成分添加天然玻尿酸，全天水潤呵護肌膚，使缺乏水份的暗沉疲憊肌，瞬間容光煥發。NARS 同時升級保養成分LRC 聚光複合物，蘊含純淨海島天堂玻里尼西亞海洋礦物及海藻等多元精華，輕拍上妝或局部遮瑕提亮時，立即感受源源不絕保濕成分瞬效滲入肌底，輕盈不卡粉，擁有無懈可擊的保養能量。

升級保養成分LRC聚光複合物，拍出無瑕水煮蛋肌。（邱映慈攝）

瞬效水凝光氣墊粉餅專為亞洲女性肌膚而生，輕薄水凝無瑕光澤妝感，一拍完美修飾膚色、瞬效隱形毛孔、乾燥細紋與眼下黑眼圈。一盒搞定所有肌膚瑕疵，不只立即為肌膚打光，更加倍聚光，女主角光環如影隨形。

瞬效水凝光氣墊粉餅添加保溼成分，上妝不卡乾紋。（邱映慈攝）

NARS首度推出全新粉膚蛋型氣墊粉餅，外殼絕不隨著時間氧化沾黏手指，精緻滑潤時尚粉盒更能隨身攜帶，搭配首創高科技菱格氣墊粉撲，抓粉力更佳，纖薄膚粉撲腰帶拿握更平穩，任何精細角度的都能均勻輕拍上妝，瞬間補光0死角。

瞬效水凝光氣墊粉餅精緻滑潤時尚粉盒方便隨身攜帶。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ NARS瞬效水凝光氣墊粉餅*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)