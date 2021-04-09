【LIVE直播】英女王丈夫菲利普親王過世享耆壽99歲 白金漢宮最新畫面｜2021.04.09

白金漢宮在台灣時間9日晚間7時證實，英國王室女王伊麗莎白二世的丈夫菲立普親王辭世，享耆壽99歲。回顧菲立普親王的一生，他曾說與伊麗莎白二世的婚姻如同水到渠成，昔曾馳騁戰場，卻在女王繼任後成為綠葉不能展露色彩，而受制於王夫的身分，他被迫放棄熱愛的軍旅生活。

據了解，菲立普親王於1921年6月10日於希臘柯孚島出生，為丹麥國王克里斯琴九世之孫；1863年，菲立普親王的祖父威廉王子在希臘人的邀請下，接過希臘王位，以喬治一世為王號，不料，卻在菲立普出生時，希臘王室動盪，菲立普家族遭流放，因而導致其父母離異。

菲立普親王自小於英國長大，曾於皇家海軍學院學習，在第二次世界大戰時，菲立普追隨皇家海軍於地中海與太平洋一帶作戰，馳騁沙場；1947年2月28日，菲立普放棄希臘與丹麥的繼承權入籍英國，同年11月20日與伊麗莎白公主結婚，婚後持續於皇家海軍服役，直到1952年公主繼承王位才退役。

菲立普親王曾說，他與伊麗莎白之前並沒有淒美的愛情故事，兩人的婚事如同水到渠成般，甚至英國王室的權貴，還以「外國窮王子」嘲諷菲立普，認為伊麗莎白世實在不應破格委屈下嫁。

談及菲立普親王的個人色彩，他的個性陽剛，才氣十足，雖帶著典型的大男人主義，但在伊麗莎白繼承王位前，菲立普親王指揮過戰艦、馬球隊與板球隊，也掌握家中實權。

而伊莉莎白繼任後，受制於王室成規，菲立普須放棄原有的軍人身分，不能擁有自己的成就與事業，就怕奪去女王的風采；菲立普親王的地位不在，每每要出席公開場合時，他成為妻子的陪襯，對妻子亦步亦趨。

據悉，菲立普親王在妻子登基後的數年間，曾在陪伴妻子參觀工廠與百貨商場時，語氣不耐的說：「簡直是浪費時間」，為的就是想使她尷尬；1985年時，菲立普隨著妻子前往拉丁美洲時，曾質問妻子，「妳為何這麼喜歡和每一個人握手」，但女王則不介懷，因為她早已明白，她所愛上的男人就是如此豪放且不願低頭。

(中時新聞網)