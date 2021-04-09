台鐵太魯閣號日前發生慘重傷亡事故，成為台鐵逾半世紀以來最慘事故，各界究責聲浪不斷。輿情民調統計網站「聲量看政治」指出，今天適逢事故發生一周，分析多筆關鍵字和國內4大政黨新聞聲量，其中以民進黨的聲量56%最為高，其次是國民黨36.29%，第三是時代力量4.1%，最後是台灣民眾黨3.53%。而民進黨究責對象則以行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍為主。

太魯閣號列車2日發生出軌意外。(圖/本報資料照)

聲量看政治9日PO出政黨聲量分析數據指出，在利用包括「林佳龍、李義祥、太魯閣號事故、太魯閣出軌、太魯閣號出軌、交通部、出軌、太魯閣、太魯閣號、台鐵」等10個新聞關鍵字，觀察4大政黨新聞聲量後，提出4點分析。

第一，民進黨作為執政黨，在此次事件中，包括李義祥曾有民進黨黨職、衛福部捐款帳號開立，被在野黨拿來作為究責議題。另外，黨主席蔡英文在中常會對台鐵改革的宣示，以及民進黨許多黨公職與民代的捐款，也帶動部分話題。

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第二、國民黨在事發之後，主要聲量重點在提出要民進黨負責的論述，並強烈要求林佳龍與蘇貞昌下台。此外，尚有國民黨高雄市議會黨團捐款給花蓮縣政府專戶，也成為話題。

網友看完留言回應，「三黨搞一黨DPP當然聲量高啊！況且這次事故DPP會受挫不少」。

【太魯閣事故政黨聲量 民進黨佔五成六、國民黨聲量集中喊下台】 資料來源：http://page.board.tw/coa/tag_date.php?tag=台鐵... 由聲量看政治發佈於 2021年4月8日 星期四

(中時新聞網)