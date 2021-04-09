景文科大餐飲系學生國際廚藝研究社與餐飲系學會二社團組成的「義廚列車」，再次舉辦「惜食共餐銀髮義煮活動 Just Cook It」。（景文科大提供）

景文科大餐飲系學生國際廚藝研究社與餐飲系學會二社團組成的「義廚列車」，再次舉辦「惜食共餐銀髮義煮活動 Just Cook It」。（景文科大提供）

景文科大餐飲系學生國際廚藝研究社與餐飲系學會二社團組成的「義廚列車」，再次舉辦「惜食共餐銀髮義煮活動 Just Cook It」。（景文科大提供）

景文科大餐飲系學生國際廚藝研究社與餐飲系學會二社團組成的「義廚列車」，再次舉辦「惜食共餐銀髮義煮活動 Just Cook It」。（景文科大提供）

景文科大餐飲系學生國際廚藝研究社與餐飲系學會二社團組成的「義廚列車」，經過1年的在地深耕巡迴義煮，今（9日）又再回到位於新店區玫瑰里滿堂彩社區銀髮關懷據點的惜食廚房啟程站，再次舉辦「惜食共餐銀髮義煮活動 Just Cook It」及帶領健康操與比手畫腳等團康遊戲；主廚的學生們，看到去年服務過的耆老都來參加，內心充滿了無限的感動。

健康美味的義煮美食，是由餐飲管理系何育任、方志銘與張萊華老師指導社團學生，利用新北果菜運銷公司NG醜蔬果製作煮出的料理；穿著正式廚服的景文科大學生，拿起菜刀、鍋鏟展現平日所學，無論煎煮炒炸樣樣來，端出6菜1湯1水果佳餚，作品有「蔥燒雞肉、培根時蔬、蘿蔔紅燒肉、燴三鮮、塔香茄子、滷豬腳、味噌豆腐蛋花湯及香蕉等。」，讓參加的銀髮婆婆媽媽圍著師生們品頭論足，紛紛豎起大拇指，直呼「真好吃」！

負責廚藝的陸冠中表示，「很高興過了1年又回到玫瑰里烹煮食物給爺爺奶奶吃，看著長者熟悉的的用餐習慣與招呼聲，有感而發的說：「服務過的阿嬤牽著我的手跟我說，還記得我，而且還長高了不少，聽到這些話，讓我想起在南部故鄉的外婆。」。

設計並帶領團康的莊博允表示，「看到不需要輪椅且超過百齡的長者，快樂地投入在我們所準備的團康遊戲中，而同學們也能協助長者在完成遊戲關卡，為我小小的內心注入了一股強力暖流」。

因應防疫新生活，進入關懷協會前，所有活動參與人員均須量體溫、酒精消毒並採實名制，室內保持通風；在防疫措施完善的前提下，安心開心共餐。

藉由大學社會責任的深耕計畫推動、新北市政府惜食分享計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，景文科技大學自107年度起，業已在新北地區各關懷據點，辦理數十次義廚列車惜食義煮銀髮共餐活動。

(中時 )