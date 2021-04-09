伴隨石化價量強勢飆漲，台塑四寶第一季本業合計獲利629.75億元，季增55％，稅後盈餘633.89億元，季增47.8％，比去年同期倍增翻轉，一掃虧損陰霾。展望後市，隨著工作天數恢復，全球疫苗施打下經濟活動恢復，台塑、南亞、台化樂觀看好第二季營收持穩續揚；台塑化預期短期油價恐難以續漲，轉為區間震盪走勢，石化收益則有望持穩推進。

台塑董事長林健男表示，2月中旬暴風雪重創美國德州石化重鎮，迄今尚未完全復工，加上石化廠庫存不足，無法供應以往出口市場，全球石化產品市場供需失衡，產品價格大幅攀升，其中PVC價格持續創新高，加上步入傳統需求旺季，預期第二季大部分產品平均價格將高於第一季。另，第二季開工率約92％，也高首季90％。在價量有望續揚前提下，營收可望更上層樓。

南亞董事長吳嘉昭指出，4月因工作天數少一天，營收恐略微減少，但電子產品銷售逐漸升溫，3C消費性電子、5G基地台/伺服器及汽車電子需求維持高檔，而上游銅箔、玻纖布等缺料，供應鏈備貨積極，電子材料供應吃緊仍將持續；可塑劑、馬來酐等價格因供應偏緊看漲，EG維持去庫存格局，新產能影響應至第三季才逐漸顯現，預估第二季營收持穩墊高推進。

台化副董洪福源說，第二季是塑膠、紡織旺季，市場去化沒有問題，世界各國採購經理人指數正向，且拜登政府基建預算投入，疫苗大量施打都有助經濟發展。第二季僅SM-3廠40天定檢及PP廠各系列12天的輪流小定檢，預估4月營收與3月相近，第二季營收樂觀優於第一季。惟油價走向、疫情反復、海運艙櫃是否可以紓緩，也一定會影響經濟發展。

台塑化第二季煉油廠因4月年度定檢，維持每日40.7萬桶運轉，5月、6月視需求情況，彈性調整產能利用率，輕裂廠因6月有OL#1排定年度定檢，預計第二季平均運轉率94％。

台塑化認為，4月OPEC宣布5月OPEC原油產量增產35萬桶/日、6月增產35萬桶/日、7月增產44萬桶，且沙烏地阿拉伯亦決定7月結束自願減產100萬桶/日，使OPEC原油供給增加，加上美國拜登新政府未嚴格執行伊朗原油出口制裁，使近期伊朗持續增加原油出口，導致短期油價呈現區間震盪走勢。

(工商 )